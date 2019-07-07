Мужская сборная Беларуси победила Турцию и заняла третье место в квалификации Лиги наций

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси победила Турцию - 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:20) и заняла третье место в квалификации Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

До старта матча в Любляне эксперты отдавали предпочтение соперникам команды Виктора Бекши. Турецкие волейболисты на квалификационный турнир привезли в столицу Словении более ровный состав, они выиграли у белорусов и в финале золотой Евролиги в Таллинне в июне.

Прошедший матч стал одним из лучших в сезоне в сборной у Андрея Радюка, который набрал 17 очков и уверенно действовал в четвертой зоне. Эффективно провел весь турнир в Любляне и завершившуюся встречу с турками Константин Тюшкевич. Пасующий, заменивший Алексея Кураша на этой позиции, при счете 22:20 вышел на подачу и сделал три эйса подряд - 25:20.

Мужская сборная Беларуси финишировала в квалификации Лиги наций третьей, обыграв Египет (3:2), уступив Кубе (1:3) и Словении (1:3), победив Турцию (3:1).

Прошедшие соревнования стали хорошей подготовкой к старту в финальной стадии чемпионата Европы (12 по 29 сентября). Белорусские волейболисты сыграют в группе С, матчи которой состоятся в Любляне. Соперниками подопечных Виктора Бекши станут игроки Словении (12 сентября), России (13 сентября), Финляндии (15 сентября), Северной Македонии (16 сентября) и Турции (17 сентября).-0-