Мужская сборная Беларуси уступила Чехии на выезде в Евролиге

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси уступила на выезде Чехии со счетом 1:3 (21:25, 18:25, 25:19, 23:25) в золотой Евролиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Виктора Бекши не справились с собственной подачей мяча, которая могла бы помочь перехватить инициативу на площадке соперника, но белорусы часто ошибались в этом компоненте. Чешские волейболисты после неудачного старта в Евролиге (поражение от белорусов в Минске -1:3) далее одержали победы на Финляндией и Украиной. Наиболее результативным игроком в составе нашей команды стал Родион Мискевич (18 очков), неплохо сложилась встреча и для Павла Куклинского, в активе которого 16 очков и 72% позитивного приема мяча.
Следующий матч в золотой Евролиге мужская сборная Беларуси 12 июня сыграет в Хаменлинне с Финляндией. -0-
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