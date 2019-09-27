Мужская сборная Беларуси заняла второе место в командном зачете ЧМ по тяжелой атлетике

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На завершившемся в Паттайе чемпионате мира по тяжелой атлетике мужская сборная Беларуси заняла второе место в командном зачете турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На счету подопечных Виктора Шершукова 505 очков. Лучшей мужской дружиной планетарного первенства стала сборная Китая, на счету которой 700 пунктов. У занявшей третье место команды Кореи 491 балл.

В командном зачете турнира среди женщин белоруски заняли 22-ю позицию с 142 очками. В тройке лучших - спортсменки из Китая (786), КНДР (511) и США (482).

В Паттайе белорусские тяжелоатлеты завоевали две медали в двоеборье. Отличились Евгений Тихонцов (весовая категория 102 кг), ставший чемпионом мира, и Андрей Арямнов (109 кг), выигравший серебро. В отдельных упражнениях на счету Тихонцова две серебряных медали - в рывке и толчке, у Арямнова - серебро и бронза. Кроме того, малое серебро в рывке выиграл Александр Берсанов (89 кг). Кроме того, белорусские тяжелоатлеты переписали 15 национальных рекордов в стартах мужчин.

Участие в чемпионате мира в Паттайе принимали спортсмены и спортсменки из 84 стран. Следующий чемпионат мира пройдет через два года в Перу.-0-