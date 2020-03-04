Мужская сборная по мини-футболу БГПУ стала чемпионом республиканской универсиады

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная по мини-футболу Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка стала чемпионом республиканской универсиады, сообщили в пресс-службе вуза.
В первых играх универсиады сборная БГПУ одержала две победы подряд - с Белорусским государственным университетом транспорта (8:2) и Брестским государственным университетом имени А.С. Пушкина (4:2). В полуфинале она соревновалась со сборной Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, где также одержала победу (1:0).
В финальном матче, который состоялся 28 февраля, мужские сборные по мини-футболу БГПУ и Могилевского университета продовольствия сыграли вничью (1:1). Определить победителя позволила только матчевая серия пенальти (6:5).-0-