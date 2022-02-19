Мужская сборная Швеции по керлингу выиграла золото Олимпиады

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Шведские спортсмены выиграли мужской олимпийский турнир по керлингу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предыдущих Играх шведы стали вторыми, а затем выиграли три чемпионата мира подряд. В олимпийском финале скандинавы обыграли британских керлингистов - 5:4. Для Великобритании эта серебряная медаль стала первой наградой пекинской Олимпиады. Бронзу накануне завоевали канадцы.

Финал женского турнира по керлингу, в котором сойдутся команды Японии и Великобритании, состоится завтра. Женские сборные Швеции и Швейцарии разыграют бронзовые медали Игр сегодня вечером.-0-