Мужской чемпионат Беларуси по баскетболу стартует 26 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоятся первые поединки чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре 29-го национального первенства действующие обладатели золотых медалей баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут на своей площадке воспитанников столичного РГУОРа. На этой неделе "драконы" успешно выступили в квалификации Лиги чемпионов, впервые пробившись в групповой этап этого турнира.

Также сегодня бронзовый призер прошлого национального первенства "Гродно-93" встретится в Минске с командой РЦОП-СДЮШОР. Обладатель серебряных медалей могилевский "Борисфен" в стартовый день соревнований не играет, а свой первый поединок нового сезона проведет 3 октября на своей арене против баскетболистов РГУОРа.

На первом этапе чемпионата, который должен завершиться 13 февраля 2021 года, 11 команд проведут двухкруговой турнир. Затем они будут разделены на две группы: в первой сыграют клубы, занявшие места с первого по шестое, во второй - с седьмого по одиннадцатое. На второй стадии в каждой группе пройдут четырехкруговые турниры. По итогам второго этапа, который планируется завершить 10 апреля, определятся восемь участников четвертьфинальной стадии - первая шестерка и две лучшие команды из группы В. Серии за награды стартуют 15 мая, а финишируют не позже 26 мая.

В стартовом туре женских состязаний 27 сентября сыграют "Гомельские Рыси" - "Цмокi-Мiнск", "Горизонт" (Минская область) - "БДУ-Цмокi" (Минск), "Горизонт-2" - "Олимпия" (Гродно), "Виктория" (Гродно) - "ЦОР-Виктория" (Брест).

Сначала команды проведут трехкруговой турнир, затем разделятся на два квартета, после чего продолжат борьбу за награды в матчах по системе плей-офф. Чемпион определится не позже 22 апреля.-0-