На ЧЕ по волейболу среди мужских команд определились четвертьфиналисты

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд стали известны участники четвертьфинальной стадии турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одна из главных сенсаций первенства континента стал проход в восьмерку сильнейших сборной Украины, одержавшей трудовую победу над Бельгией – 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10).

В других матчах 1/8 финала обошлось без неожиданностей. Словенцы победили болгар – 3:1 (25:27, 25:17, 25:16,25:17). Польша очень уверенно разобралась с Испанией – 3:0 (25:18, 25:13, 25:16).

Немцы выиграли у голландцев – 3:1 (25:17, 25:22, 30:32, 25:23), французы у финнов – 3:0 (25:16, 25:23, 25:21), сербы у чехов – 3:0 (25:19, 25:21, 25:18), россияне у греков – 3:0 (25:16, 25:15, 25:16), а итальянцы у турок – 3:0 (25:22, 25:18, 25:21).

В четвертьфиналах встретятся Франция – Италия, Россия – Словения, Сербия – Украина, Польша – Германия.-0-