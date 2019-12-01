На чемпионате Беларуси по футболу состоятся матчи последнего тура

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате Беларуси по футболу состоятся матчи последнего, 30-го, тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новоиспеченный чемпион страны брестское "Динамо" сыграет в гостях с минскими динамовцами, которые финишируют на четвертой позиции. Серебряные призеры нынешнего первенства футболисты борисовского БАТЭ завершат сезон в Жодино встречей с местным "Торпедо-БелАЗом". Обладатель бронзовых медалей солигорский "Шахтер" примет на своем поле гостей из "Городеи".

Кроме того, состоятся еще четыре поединка: "Витебск" - "Славия" (Мозырь), "Ислочь" (Минский район) - "Минск", "Слуцк" - "Неман" (Гродно), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Дняпро" (Могилев).

Уже известно, что высшую лигу покинет "Гомель", а также минское "Торпедо", которое из-за финансовых проблем завершило турнир после первого круга. Элитный дивизион пополнят "Смолевичи" и бобруйская "Белшина", которые стали лучшими в первой лиге, а финишировавший третьим брестский "Рух" проведет переходные матчи с командой, которая займет 14-е место в высшей лиге.-0-