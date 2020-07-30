На чемпионате Беларуси по гребле определились призеры в гонках байдарок-четверок на дистанции 500 м

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день чемпионата Беларуси по гребле, который продолжается в Заславле, определились победители в гонках байдарок-четверок на дистанции 500 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях женских экипажей сюрпризов не произошло. Чемпионками страны стали медалистки Олимпийских игр-2016 в этом виде программы Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук и Ольга Худенко, представлявшие Гомельскую область. Их итоговый результат - 1 мин. 40,545 сек.

Вторыми пришли к финишу девушки из сборного экипажа Гродненской и Гомельской областей. Инна Савчук, Елизавета Вилькова, Владислава Скриганова и Ольга Чегаева показали на финише 1 мин. 43,618 сек.

Квартет байдарочниц из Витебской, Гродненской и Гомельской областей - Мария Коваленко, Вероника Леонтюк, Алина Свита и Алина Невмержицкая - замкнули тройку призеров. Их время составило 1 мин. 44,993 сек.

В стартах мужчин на аналогичной дистанции первенствовал сборный квартет из Минской, Могилевской и Гомельской областей. Победным для Алексея Мисюченко, Владислава Литвинова, Никиты Борикова и Дмитрия Натынчика стало время в 1 мин. 23,994 сек.

На второй позиции обосновались в итоговом протоколе Станислав Дайнеко, Роман Петрушенко, Илья Федоренко и Виталий Белько. Команда, собранная из спортсменов Минщины и Гомельщины, показала итоговые 1 мин. 24,819 сек.

Бронзовые медали на свой счет записали Кирилл Никитин, Роман Захаренко, Кирилл Смоляник и Владислав Белоус (Минская и Гомельская области) с результатом в 1 мин. 26,742 сек.

Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ завершится 2 августа. Из-за эпидемиологической обстановки было решено проводить регату без болельщиков на трибунах. По задумке тренерского штаба национальной команды, старты в Заславле станут для гребцов репетицией к Играм в Токио, которые через год пройдут практически в то же время - с 23 июля по 8 августа. В олимпийской регате мастеров гребли на байдарках и каноэ в Токио будут разыграны 16 комплектов наград.-0-