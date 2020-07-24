На чемпионате Беларуси по легкой атлетике намерен покорить высоту около 2,3 м - Недосеков

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который пройдет с 31 июля по 2 августа в Минске, Максим Недосеков намерен покорить высоту около 2,3 м. Об этом известный спортсмен, выступающий в прыжке в высоту, сегодня рассказал журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я долгое время не прыгал. До этого внимание уделялось общефизической подготовке. Думаю, если все будет хорошо, на чемпионате страны покажу результат около 2,3 м. Если получится, буду очень доволен. Этот старт станет для меня первым после долгого перерыва. Нужно распрыгаться, пока на тренировках я преодолеваю около 2,2 м", - сказал Максим Недосеков.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил: "У нас привыкли смотреть легкую атлетику по телевизору. Будем популяризировать такие мероприятия и стараться выработать культуру посещений. Например, чемпионат Германии собирает стадион, там не протолкнуться".

Максим Недосеков является серебряным призером континентального форума среди взрослых 2018 года и победителем чемпионата Европы среди молодежи - 2019. Также на его счету первое место в легкоатлетическом матче Европа - США и II Европейских играх.

Как отмечал ранее глава БФЛА, чемпионат Беларуси даст необходимый соревновательный опыт спортсменам и возможность выплеснуть свои эмоции на стадионе. Состязания станут хорошей возможностью посмотреть, в какой форме находятся атлеты.

В настоящее время 74 белорусских атлета, представляющих 16 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-