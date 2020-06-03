На чемпионате Беларуси по мини-футболу определятся финалисты

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня пройдут решающие поединки полуфинальных серий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них на площадке гомельского дворца игровых видов спорта встретятся местные клубы БЧ и ВРЗ. В их первой встрече выиграл ВРЗ - 2:1, а затем соперники взяли убедительный реванш со счетом 5:2.

Во втором сегодняшнем матче оршанский "Витэн" в спорткомплексе "Олимпиец" примет действующего чемпиона страны "Столицу". В первой игре "Витэн" у себя дома выиграл с минимальным перевесом - 1:0, а в Минске "столичники" победили в овертайме со счетом 9:7.

Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за 3-е место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-