На чемпионате Беларуси по мини-футболу определятся полуфиналисты

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня состоятся ответные четвертьфинальные матчи, после которых определятся пары полуфиналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два поединка пройдут на паркете гомельского дворца игровых видов спорта. В первом из них победитель регулярного первенства БЧ примет гродненский "УВД-Динамо" (начало в 14.00). В Гродно гомельчане одержали уверенную победу со счетом 5:2. Затем еще один гомельский клуб ВРЗ сыграет со столичным "Дорожником" (начало в 16.30). В Минске гомельчане выиграли с результатом 3:1.

В оршанском спорткомплексе "Олимпиец" местный "Витэн" встретится со светлогорским ЦКК (начало в 16.15). В их первом матче в Жлобине оршанцы победили с "сухим" счетом 3:0.

Во дворце спорта "Уручье" действующий чемпион минская "Столица" будет соперничать с "Борисовом-900" (начало в 20.00). В Борисове минчане были сильнее - 4:1.

Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-