На чемпионате Европы по биатлону в "Раубичах" очень высокая конкуренция - старший тренер из Казахстана

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по биатлону в "Раубичах" очень высокая конкуренция, некоторые сборные приехали сильнейшими составами. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший тренер сборной Казахстана по Кубкам IBU Николай Выдрин.

"Чтобы в таких тяжелых погодных условиях создать хорошую трассу, нужно много труда. Но с этой задачей белорусы справились достойно. В "Раубичи" приехали как молодые биатлонисты, так и опытные. Многие сборные привезли свои сильнейшие составы. Украина, Россия, Норвегия, Германия, здесь нет слабых. Очень высокая конкуренция в гонках, - сказал Николай Выдрин. - Для развития молодежного биатлона такие старты просто необходимы. Радует и праздничная атмосфера форума, которая создает хорошее настроение". Он добавил, что в Беларуси существуют хорошие биатлонные традиции.

Сейчас на счету белорусской сборной две золотые медали чемпионата Европы, которые завоевал Сергей Бочарников в суперспринте и гонке преследования. Также на третью ступень пьедестала почета в спринте поднималась Ирина Кривко.

Участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.

Завершатся соревнования сегодня женской гонкой преследования. За награды континентального форума поборются белоруски Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Динара Алимбекова, Анна Сола и Аделина Сабитова.-0-