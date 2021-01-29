На чемпионате мира по гандболу сегодня определятся финалисты

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском гандбольном чемпионате мира в Египте сегодня определятся участники решающего поединка за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем полуфинале бронзовые призеры прошлого мирового первенства гандболисты сборной Франции встретятся с командой Швеции (начало в 19.30).

Во втором матче за выход в финал действующие чемпионы планеты датчане сыграют с испанцами (начало в 22.30).

Победители полуфинальных баталий 31 января встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу 27-го планетарного форума.

На предыдущем чемпионате мира, проходившем два года назад на датских и немецких аренах, сборная Дании впервые стала обладателем золотых медалей, разгромив в финале норвежцев со счетом 31:22. В игре за третье место французы одолели немецких гандболистов - 26:25.

Сборная Беларуси на нынешнем мировом первенстве завершила выступление после второго группового этапа, заняв 17-е итоговое место.-0-