На ЧМ-2020 по самбо нацелен на золотую награду - Попов

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира-2020 по самбо нацелен на золотую награду, рассказал корреспонденту БЕЛТА триумфатор I Европейских игр, бронзовый призер мультиспортивного форума-2019, один из лидеров сборной Беларуси по самбо Степан Попов (весовая категория 74 кг).

"Сейчас мы находимся в "Стайках" и поддерживаем спортивную форму, полноценно тренируемся. Готовиться всегда есть к чему - чемпионаты мира и Европы, которые пока не отменялись, - рассказал Степан Попов. - Чувствую себя хорошо, надеюсь на мировом форуме в этом году завоевать золотую медаль в своей весовой категории. Пока хочется не потерять мотивацию без стартов и набрать максимальную форму. С 1 января 2021 года у нас вступают в силу изменения в весовых категориях. В дальнейшем планирую выступать в весе 79 кг".

Именитый самбист добавил, что в "Стайках" созданы комфортные условия для грамотного тренировочного процесса. По его словам, у многих атлетов в мире сейчас нет подобных условий.

По словам главного тренера сборной Беларуси по самбо Дмитрия Базылева, спортсмены национальной команды планируют начать соревновательный сезон в августе. Основные старты для спортсменов - это чемпионаты мира и Европы.

Исполком Европейской федерации самбо перенес чемпионат Европы в Екатеринбурге (Россия). Соревнования должны были пройти 21-25 мая, но из-за эпидемиологической ситуации новыми датами назначены 17-21 сентября. Отчетно-выборный конгресс в Екатеринбурге также перенесен на 17 сентября.

Апрельское первенство Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в Панагюриште (Болгария) пройдет 10-14 декабря, международные соревнования категории А "Мемориал Ю.М.Потапова", запланированные на 24-28 апреля во Владивостоке, теперь состоятся 16-19 октября.

Кубок мира "Мемориал А.А.Харлампиева", который должен был пройти 19-22 марта в Москве, планируется провести летом. Его точные сроки пока не определены.-0-