На эстафете олимпийского огня в Японии выявлен первый случай COVID-19

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай положительной реакции на коронавирус выявлен у одного из сотрудников, обеспечивавших проведение эстафеты олимпийского огня в префектуре Кагава, проинформировало агентство Киодо.

Этап проходил 17 и 18 апреля. Положительная реакция на коронавирус обнаружена у 30-летнего полицейского, обеспечивавшего порядок во время эстафеты. Японские журналисты уточняют, что это первый случай обнаружения вируса среди персонала, работающего на данном мероприятии.

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта в японской префектуре Фукусима и продлится 121 день до 23 июля - дня открытия Олимпиады. За это время она пройдет по 47 префектурам в 859 населенных пунктах. В ней примут участие 10 тысяч факелоносцев.

Из-за роста заражений коронавирусом в ряде префектур пробег по улицам городов отменен.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта и дисциплин. Изначально планировалось участие 10-12 тыс. спортсменов, однако из-за коронавируса это число может быть сокращено. Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Решение о допуске на трибуны японских любителей спорта ожидается в июне.-0-