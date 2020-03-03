На этапе Кубка IBU в "Раубичах" выступят пять белорусских биатлонистов

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских биатлонистов выступят на этапе Кубка IBU, который стартует 4 марта в РЦОП "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации биатлона.

В состав сборной Беларуси включены Виктор Кривко, Максим Воробей и Егор Казаринов, Аделина Сабитова и Динара Алимбекова.

Всего в состязаниях, которые пройдут с 4 по 6 марта, примет участие 151 атлет из 31 страны.

Согласно измененной программе соревнований, гонки начнутся 4 марта женским (12.00) и мужским (15.00) спринтом. Продолжатся состязания 5 марта спринтом у девушек (11.00) и парней (14.00). Данные гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта. Закроют соревновательную программу 6 марта гонки с массовым стартом у женщин (11.00) и мужчин (13.30).-0-