На гандбольном ЧМ в Египте сегодня определятся полуфиналисты

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате мира по гандболу в Египте сегодня определятся участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинальном поединке действующие чемпионы планеты гандболисты сборной Дании встретятся с хозяевами мирового первенства египтянами (начало в 19.30). Победитель этой пары в матче за выход в финал сыграет с победителем встречи Норвегия - Испания.

В других сегодняшних четвертьфиналах встретятся: Франция - Венгрия, Швеция - Катар.

Полуфинальные встречи мирового первенства пройдут 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

Сборная Беларуси в последнем поединке второго этапа выиграла у аутсайдера 4-й группы команды Северной Македонии с результатом 30:26. До этого на втором этапе 27-го планетарного форума подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со шведами (26:26), а потом крупно проиграли хозяевам турнира египтянам (26:35). В первом групповом раунде белорусы выиграли у команды Республики Корея (32:24), разошлись миром с россиянами (32:32) и уступили сборной Словении (25:29). В итоге белорусские гандболисты заняли 17-е место.-0-