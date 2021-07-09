На Играх в Токио выступят 109 белорусских спортсменов в 20 видах спорта

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящих Играх XXXII Олимпиады Беларусь представят 109 спортсменов, которые поборются за медали в 20 видах спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь огласил состав национальной сборной на летние Олимпийские игры в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Список доступен на официальном сайте организации.

Беларусь в Токио представят 109 спортсменов, которые выступят в 20 видах спорта. Олимпийцы уже начинают отправляться к месту предстоящих стартов. Одними из первых прибудут в Японию пловцы, представители отечественной школы парусного спорта, академической гребли, стрельбы из лука и стрельбы пулевой. Капитаном дружины накануне был избран именитый метатель молота Иван Тихон.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) сборная Беларуси завоевала одну золотую, четыре серебряных и четыре бронзовых медали, заняв 40-е место в итоговом неофициальном медальном зачете.-0-