На II Европейских играх в Минске ожидается спортивная борьба высокого уровня - первый вице-спикер Госдумы РФ

14 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На II Европейских играх в Минске болельщики увидят спортивную борьбу самого высокого мирового уровня. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА первый вице-спикер Госдумы России почетный президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков.

"Европейские игры - очень важные соревнования, - подчеркнул Александр Жуков. - На первых играх, которые проходили в Баку, состязания по многим видам спорта были отборочными к Олимпийским играм, там можно было завоевывать олимпийские лицензии. Во многих видах спорта участвовали сильнейшие спортсмены из большинства стран Европы. И в Минске будет отбор во многих видах спорта к Олимпиаде в Токио, поэтому и уровень соревнований с точки зрения сильных спортсменов должен быть высоким".

Первый вице-спикер Госдумы России не сомневается, что II Европейские игры в Минске будут отличаться хорошей организацией. "Я уверен, что Беларусь проведет прекрасные игры. Как и все крупные соревнования, которые в Беларуси проходили", - сказал Александр Жуков.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград. Сборная России станет одной из самых представительных команд на состязаниях: спортсмены этой страны примут участие во всех видах спорта, входящих в программу II Европейских игр. В состав сборной России включены 225 спортсменов. В их числе пять олимпийских чемпионов: Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева (борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная гимнастика). На роль знаменосца сборной России рекомендован заслуженный мастер спорта семикратный чемпион мира по самбо, обладатель золота Европейских игр 2015 года в Баку Артем Осипенко.-0-