На III Европейских играх планируется представить 23 вида спорта

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет III Европейских игр 2023 года в Кракове и Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) согласовали предварительный список из 23 видов спорта, которые будут представлены на масштабном форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

О предварительном перечне стало известно на заседании исполнительного комитета ЕОК в Любляне (Словения). Также оргкомитет и ЕОК разработали дорожную карту, по которой ведется подготовка к III Европейским играм.

Исполняющий обязанности президента ЕОК Нильс Нигаард особое внимание обратил на подготовку к международным стартам различного уровня в условиях распространения коронавируса. Генеральный секретарь ЕОК Раффаэле Паньоцци доложил исполкому о мерах профилактики COVID-19 и отметил, что средства, выделенные Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК) в настоящее время распределены среди всех европейских национальных олимпийских комитетов. "Уверены, эти средства помогут НОКам работать и готовить атлетов к стартам на качественном уровне", - отметил генсек.

На заседании шла речь также о подготовке к 49-й Генеральной ассамблее ЕОК, которая состоится в Риме 27 ноября (перенесена из Стамбула). На ней будут обсуждены сроки выборов нового президента ЕОК после смерти Янеза Кочиянчича. Планируется, что выборы состоятся в феврале 2021 года.

Исполком ЕОК также рассмотрел предложения о сотрудничестве с Международным агентством по тестированию (ITA) для реализации антидопинговой программы ЕОК во время Европейских игр и Европейских юношеских олимпийских фестивалей (EYOF). Кроме того, Исполком ЕОК планирует заключить соглашение о расширении взаимодействия с федерацией киберспорта.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, находившийся в Любляне, высоко оценил усилия ЕОК по развитию олимпийского движения. Он принял участие в памятной встрече в честь Янеза Кочиянчича и благотворительной акции в помощь спортсменам из малообеспеченных семей, организованной фондом Мирослава Церара.-0-