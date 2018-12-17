На клубном чемпионате мира по футболу определились пары полуфиналистов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На клубном чемпионате мира по футболу в ОАЭ определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинальном поединке, состоявшемся в Эль-Айне, японский "Касима Антлерс" одолел мексиканскую "Гвадалахару" со счетом 3:2. В борьбе за выход в финал японскому клубу предстоит 19 декабря сразиться с мадридским "Реалом", который выигрывал этот турнир два последних сезона.

Соперником аргентинского клуба "Ривер Плейт" в другом полуфинале 18 декабря будет чемпион ОАЭ "Аль-Айн", разгромивший в четвертьфинале тунисский "Эсперанс" с результатом 3:0.

Победители полуфинальных баталий 22 декабря в Абу-Даби встретятся в поединке за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место. Встреча за 5-ю итоговую позицию "Гвадалахара" - "Эсперанс" состоится 18 декабря в Эль-Айне.-0-