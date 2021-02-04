На клубном чемпионате мира по футболу в Катаре определятся полуфиналисты

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на клубном чемпионате мира по футболу в Катаре состоятся четвертьфинальные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинале в Аль-Райяне мексиканский клуб "Тигрес" из Монтеррея встретится с представителем Республики Корея "Ульсаном". Победитель этого поединка в матче за выход в финал сыграет с обладателем Кубка Либертадорес бразильским "Палмейрасом" из Сан-Паулу. Во второй четвертьфинальной встрече катарский "Аль-Духаиль" из Дохи будет соперничать с египетским "Аль-Ахли" из Каира. Победителя этой игры в полуфинале ждет триумфатор европейской Лиги чемпионов немецкая "Бавария" из Мюнхена. Неудачники четвертьфинальной стадии встретятся в матче за 5-е место. Первый полуфинал клубного мирового первенства состоится 7 февраля, второй пройдет 8 февраля. Финальный поединок намечено провести 11 февраля.

Победителем прошлого розыгрыша стал английский "Ливерпуль", одолевший в решающем поединке бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро со счетом 1:0 (в дополнительной время). В игре за третье место мексиканский "Монтеррей" в серии послематчевых пенальти взял верх над клубом "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Больше всех клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда "Барселоны".-0-