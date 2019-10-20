На конгрессе IBU Федерация биатлона Беларуси подняла вопрос о восстановлении в правах СБР

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация биатлона Беларуси инициировала включение в повестку дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене голосования по вопросу восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР), сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Президент СБР Владимир Драчев выступил на конгрессе с речью, в которой заявил, что не видит причин, по которым вопрос восстановления прав организации не может быть рассмотрен уже сейчас. Глава белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский предложил организовать голосование по этому вопросу.

После консультации с юридическим отделом IBU предложение белорусской федерации было принято и поставлено на голосование. В итоге, за рассмотрение вопроса о восстановлении прав СБР проголосовали представители 19 национальных федераций, против - 24. Для того, чтобы предложение было утверждено, необходимо было набрать 35 голосов. Таким образом, голосование по статусу СБР не состоялось, этот вопрос теперь будет рассмотрен только следующей осенью в Праге.-0-