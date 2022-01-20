На Кубке Африканских наций по футболу сформированы все пары 1/8 финала

20 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. На Кубке Африканских наций по футболу, который проходит в Камеруне, сформированы все пары одной восьмой финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Плей-офф турнира стартует в воскресенье матчем сборных Буркина-Фасо и Габона, в этот же день за проход в четвертьфинал поспорят Нигерия и Тунис. 24 января команда Гвинеи встретится с Гамбией, а хозяева турнира камерунцы проэкзаменуют футболистов с Коморских островов. Днем позже сборная Сенегала сразится с Кабо-Верде, также в программе вторника поединок команд Марокко и Малави. Первый раунд плей-офф Кубка Африканских наций завершится 26 января матчами Кот-д'Ивуар – Египет и Мали – Экваториальная Гвинея.

Сборные Коморских островов, Гамбии и Малави пробились в нокаут-раунд континентального первенства впервые в своей истории. Победитель предыдущего розыгрыша Кубка Африки – команда Алжира – провалила групповой этап и закончила выступления на турнире.-0-