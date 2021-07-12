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12 июля 2021, 11:30

На кубке "Привал" определили самих метких баскетболистов страны

11 июля 2021 года на базе отдыха "Привал" прошел конкурс трехочковых бросков, участие в котором приняли как профессиональные баскетболисты и баскетболистки, так и любители лучшей игры с мячом.

Всего в этот день на корт попробовать свои силы в снайперском мастерстве вышли 52 мужчины и 26 женщин.

У парней соревнования Кубок "Привал" прошли в два предварительных этапа. После первого раунда были отобраны 20 лучших спортсменов, которые затем разыграли путевки в финал. В итоге за призы боролись 6 самых метких баскетболистов: Андрей Стабровский, Евгений Белянков, Кирилл Ситник, Андрей Навойчик, Андрей Радишевский, Дмитрий Махнач.

Лучшими в решающем раунде стали:

1 место - Кирилл Ситник (18 очков);

2 место - Андрей Навойчик (16 очков);

3 место - Евгений Белянков (14 очков).

Кирилл Ситник, победитель Кубка "Привал": "Рад, что удалось поучаствовать в такого рода турнире и показать хороший результат. Сейчас у нас проходит сбор мужской национальной команды, и как только мы решили посоревноваться на "Привале", на общем собрании приняли решение, что если кто-то из участников УТС войдет в призовую тройку и выиграет денежный приз, то полученная сумма будет поделена поровну между всеми игроками и тренерским штабом. Поэтому изначально ехали на конкурс как единая и сплоченная команда, искренне переживая и поддерживая друг друга. К тому же отлично провели время в красивом месте. Спасибо базе отдыха "Привал" за организацию такого турнира, который для нас стал отличным мероприятием по тимбилдингу. Я не один год выступал за "Гродно-93", однако до этого дня ни разу не бывал тут. Сегодня лично убедился в том, что это замечательное место, куда можно приехать с семьей и провести выходной или отпуск".

У девушек конкурс состоял из одного предварительного раунда, по результатам которого в финал также были отобраны 6 баскетболисток, лучше остальных справившиеся с прохождением конкурсной дистанции. Ими стали: Дарья Потупчик, Наталья Горбачева, Евгения Бернацкая, Мария Крыжановская, Дарья Бурова, Елизавета Шишлюк.

Наиболее успешными в решающем раунде были:

1 место - Наталья Горбачева (14 очков);

2 место - Дарья Бурова (12 очков);

3 место - Мария Крыжановская (8 очков).

Наталья Горбачева, победительница Кубка "Привал": "Изначально настраивалась на победу и верила в свои силы, так как считаю, что не обделена снайперскими качествами. Соперники были достойными. Однако сначала мне удалось пробиться в финал, а уже непосредственно в нем в самый нужный момент проявить хладнокровие и концентрацию. Спасибо организаторам за отличный турнир, который оставил только положительные впечатления".

Напомним, победители и призеры конкурса бросков были награждены денежными призами, учрежденными базой отдыха "Привал":

1 место - 16000 белорусских рублей;

2 место - 10000 белорусских рублей;

3 место - 6000 белорусских рублей.

Участие в церемонии награждения лучших спортсменов принимали генеральный директор открытого акционерного общество "Гродненская табачная фабрика "Неман", член попечительского совета Белорусской федерации баскетбола Юрий Чернышев и генеральный секретарь - исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина.

Напомним, чтобы стать 11 июля участником конкурса бросков на базе отдыха "Привал" (Гродно) и поспорить за главный денежный приз в размере 16 000 белорусских рублей, нужно было в период с 9 июня по 9 июля 2021 года принять участие в соревнованиях на БО "Привал". Все попытки и результаты были зафиксированы, и лучшие любители мужчины и женщины получили приглашение на финал.

База отдыха "Привал"

База отдыха "Привал" располагается в живописной лесопарковой зоне "Пышки" на берегу реки Неман возле Гродно. Территория "Привала" небезосновательно является популярным местом для отдыха, как и для белорусских туристов, так и для зарубежных гостей нашей страны. Наличие хорошо оборудованных спортивных площадок, прокат различных транспортных средств, уютные беседки, развлекательные комплексы, современная гостиница, разнообразное меню в местном кафе - все это позволит каждому гостю комплекса провести выходные или отпуск в красивом месте на природе, а также найти активности на любой вкус.

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