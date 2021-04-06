На матчи чемпионата Европы по футболу в Риме допустят болельщиков

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрители будут допущены на матчи чемпионата Европы по футболу в Риме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Итальянской федерации футбола (FIGC).

"Я благодарен министру здравоохранения, ответственному за решения, которые позволят присутствовать публике на Олимпийском стадионе в Риме в июне на матчах чемпионата Европы. Мы получили сигнал об улучшении ситуации, который незамедлительно передадим УЕФА", - отметил президент FIGC Габриэле Гравина.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен состояться в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.-0-