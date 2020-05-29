На матчи Российской премьер-лиги пустят зрителей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор разрешил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня. При этом матчи смогут посещать болельщики, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что 28 мая Российский футбольный союз (РФС) получил согласование от Роспотребнадзора на разработанный совместно с Российской премьер-лигой регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона 2019-2020. Ранее на заседании Исполкома РФС было принято решение о возобновлении с 21 июня Российской премьер-лиги и Олимп-Кубка России по футболу сезона 2019-2020.

Основные положения регламента предусматривают регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей, зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона), социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, а также проведение ежедневного медицинского осмотра.

Также Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности.

"Нашим ключевым приоритетом остается безопасность, поэтому рассчитываем, что клубы будут ответственно относиться к исполнению регламента. И, конечно, главная задача - в дальнейшем возобновить все футбольные соревнования при безусловном соблюдении мер защиты от вируса. Опыт с запуском РПЛ и Кубка России нам в этом поможет", - подчеркнул глава РФС Александр Дюков.-0-