На "Минск-Арене" болельщики могут почтить память хоккеистов ярославского "Локомотива"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня, в день десятой годовщины со дня гибели хоккеистов ярославского "Локомотива", болельщики могут почтить память команды. С 7.00 до 22.00 у входа на "Минск-Арену" можно возложить цветы и вспомнить игроков, ставших жертвами авиакатастрофы в аэропорту Туношна, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В числе 44 погибших были и три белоруса: капитан национальной сборной Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов. Ровно 10 лет назад 7 сентября "Локомотив" направлялся в белорусскую столицу на матч с минским "Динамо", но сразу после взлета самолет Як-42Д потерпел крушение.

И именно сегодня минское "Динамо" сыграет в "Локомотивом" в Ярославле. В нынешнем составе минчан есть игроки и тренеры, которые отлично знали погибших белорусов. Так, вратарь той динамовской команды, а ныне один из ее тренеров Андрей Мезин рассказал сайту "Динамо-Минск", что узнал о страшной трагедии 7 сентября 2011-го во время первого матча сезона между "Салаватом Юлаевым" и "Атлантом". "Сначала не мог поверить: как так? Казалось, что это чья-то нелепая шутка. Это был шок. Понятно, что ближе всего мне был Руслан Салей. Не скажу, что мы общались очень часто, так как в основном постоянно жили и играли в разных странах. Но в Минске у нас квартиры рядом, летом виделись чаще. Разумеется, проводили вместе время на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Руслан был лидером, всегда целеустремленным и жизнерадостным, справедливым, по натуре - боец", - сказал тренер.

Еще один бывший партнер Руслана Салея по сборной Беларуси Андрей Михалев вспоминает: "Мы готовились к первой игре сезона, провели тренировку. "Локомотив" должен был прилететь после обеда. Ближе к вечеру появилась информация, что разбился самолет. Это был шок. На следующий день в раздевалке была гробовая тишина. С Русланом Салеем были знакомы по матчам сборной Беларуси. Это великий хоккеист. Столько матчей провел в НХЛ, в том числе в финале Кубка Стэнли. Он очень хотел выиграть Кубок Гагарина. Ждал матч в родном Минске. После новостей о падении самолета появились слухи, что в Минск он поехал на машине днем ранее. Но он сел в самолет. С Николаем Кривоносовым хорошо общались, постоянно переписывались. Он работал в "Атланте", "Динамо", потом перешел в "Локомотив". Николай жил своей работой. В любой момент к нему можно было обратиться за советом. Он был младше меня и многих других хоккеистов, но к его мнению прислушивались".

Защитник Дмитрий Коробов, который и сейчас играет в составе "зубров", сказал: "То состояние не передать. В "Локомотиве" играл Сергей Остапчук, мы с ним одного возраста, вместе начинали заниматься хоккеем в Новополоцке. С Русланом Салеем вместе играли в сборной Беларуси. Сколько классных парней погибло в той аварии 2011 года. На следующее утро в мою квартиру кто-то позвонил через домофон. Я поднял трубку, но никто не ответил. Решил, что ошиблись. Через минуты две-три кто-то поднялся на лифте, раздался звонок в дверь. Я открыл и вышел, но никого не увидел. Подумал, что это Серега или Руслан заходил".

Михаил Грабовский говорит, что тот ярославский "Локомотив" будут помнить всегда: "Совсем недавно, в августе вместе с минским "Динамо" выиграли Кубок Салея, еще раз отдали должное нашему прославленному хоккеисту. Джерси с его фамилией всегда в раздевалке сборной Беларуси. Когда минское "Динамо" приезжает в Ярославль, то всегда возлагаем цветы к мемориалу. Жаль, что сейчас нет таких лидеров, как Руслан Салей. Наша задача рассказать, как играл Руслан, за счет чего он добился такого результата. У него была невероятная работоспособность и трудолюбие. В НХЛ он провел 917 матчей, дошел до финала Кубка Стэнли. При нем было все, в том числе самое главное - характер хоккейного бойца. В Америке он мне помогал, когда я только оказался в "Монреале", говорил, чтобы я не переживал, работал и пробивался в НХЛ, подсказывал, исходя из своего опыта".-0-

Фото Сергея Шелега