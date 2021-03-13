На "Минской лыжне-2021" определились медалисты эстафет среди команд министерств и ведомств

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Минской лыжне-2021" определились медалисты эстафет среди команд центральных аппаратов министерств и ведомств, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке с участием команд центральных аппаратов министерств и ведомств численностью 100 человек и более не было равных представителям Министерства по налогам и сборам. Марина Холод, Юрий Писаков, Игорь Клепча и Сергей Наливайко совершили 13 промахов и показали на финише время 44 мин. 32,8 сек.

Вторую позицию в итоговом протоколе оставила за собой дружина Национального банка Беларуси - 44 мин. 30,8 сек. (17 промахов). В ее рядах выступали Яна Гракович, Ростислав Демчук, Анатолий Пыл и Дмитрий Калечиц.

Во время награждения призеров

Третьими завершили гонку Татьяна Обрезкова, Алексей Корниченко, Виктор Чехлов и Владимир Сизов из команды "Белнефтехима". Их результат 50 мин. 01,03 сек. (10 промахов).

Биатлонная эстафетная гонка 4х2 км с участием команд центральных аппаратов министерств и ведомств численностью до 100 человек завершилась викторией коллектива Министерства спорта и туризма Беларуси. Ольга Ярахович, Дмитрий Кручинин, Вячеслав Шипарев и Сергей Ковальчук показали итоговое время 44 мин. 32,8 сек. (13 промахов). Вторую ступень пьедестала заняла команда Министерства культуры Беларуси (Виктория Бусько, Инна Адамович, Андрей Дичковский и Анатолий Маркевич) - 1 ч. 02 мин. 16,6 сек. (0 промахов). Замкнули тройку призеров представители Министерства связи и информатизации (Татьяна Шевель, Юрий Черкас, Наталья Носко и Павел Ткач) - 1 ч. 07 мин.11,3 сек.

Биатлонные эстафеты включали четыре этапа, на каждом из которых участник проходил два км (2 круга по 1 км) с двумя огневыми рубежами. Стрельба (5 выстрелов без дополнительных патронов) производилась с расстояния 50 м из малокалиберной винтовки по биатлонным мишеням диаметром 11,5 см. За каждую незакрытую мишень участник должен был пройти еще штрафной круг (50 м).

Организаторами зимнего спортивного праздника выступили министерства спорта и туризма, здравоохранения, культуры, информации, связи и информатизации, обороны, МВД, МЧС, Минский облисполком и Минский горисполком.

Во время физкультурно-спортивного праздника были организованы торговые точки и концертно-развлекательная программа для зрителей, спортивные и масленичные конкурсы, выступления артистов эстрады, ансамбля народной музыки, шоу-балета.

Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая - Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск - Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. человек.-0-

Фото Сергея Шелега