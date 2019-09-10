10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на минском стадионе "Динамо" продолжится легкоатлетический матч Европа - США. Состязания начнутся в 19.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во второй, заключительный день спортсменам предстоит определить лучших в 19 видах программы. На беговые дорожки и сектора динамовской арены в составе команды Европы выйдут 8 белорусских атлетов.
Накануне, в первый день матча, прошли соревнования в 18 видах программы. И пока впереди европейские спортсмены, набравшие 328 очков. В активе американцев 312 зачетных балла.
Белорусских болельщиков 9 сентября особо порадовал Максим Недосеков, который выиграл состязания прыгунов в высоту с лучшим результатом сезона в мире - 2 м 35 см, завоевав лицензию на выступление на Олимпиаде-2020 в Токио.-0-