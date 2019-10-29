На молодежном ЧЕ по дзюдо выступят 11 белорусских атлетов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет, который пройдет 1-3 ноября в Ижевске, примут участие 11 белорусских атлетов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из белорусских парней за медали турнира поспорят Дмитрий Мужайло, Конрад Шока (оба в весовой категории 66 кг), Иван Дубина, Александр Сидорик (оба 90 кг), Даниэл Мукете, Антон Сочилович (оба 100 кг), Егор Кухаренко, Богдан Войтик (оба свыше 100 кг).

Также на татами выйдут их партнерши по команде Ульяна Миненкова (57 кг), Жанна Осипович и Виктория Новикова (обе 70 кг).

Участие в турнире примут более 300 дзюдоистов из 40 стран Европы.

Россия дважды организовывала чемпионат Европы среди спортсменов в возрасте до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. Ижевск впервые примет международные соревнования по дзюдо столь высокого уровня.

В 2018 году на молодежном континентальном форуме (U-23) по дзюдо в Дьере (Венгрия) белорусские атлеты завоевали три бронзовые медали.-0-