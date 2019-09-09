На мужском ЧМ по баскетболу определились четвертьфинальные пары

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате мира по баскетболу сегодня определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы планеты баскетболисты сборной США поспорят за выход в полуфинал с бронзовым призером прошлого мирового первенства командой Франции. Вице-чемпионы мира сербы сыграют со сборной Аргентины, испанцы будут соперничать с поляками, а чехи встретятся с австралийцами.

Четвертьфинальные встречи состоятся 10 и 11 сентября, полуфиналы пройдут 13 сентября, медальные поединки - 15 сентября.

На прошлом чемпионате мира в Испании американцы разгромили в финальном поединке сербов - 129:92, в матче за бронзовые медали французы одолели литовцев со счетом 95:93.-0-