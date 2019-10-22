На обустройство безбарьерной среды возле ЦОР для паралимпийцев в Гомеле выделят допсредства

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На завершение обустройства безбарьерной среды возле Гомельского областного центра олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта облисполком выделит необходимые средства, заверил председатель облисполкома Геннадий Соловей при посещении центра, передает корреспондент БЕЛТА.

В области уделяется пристальное внимание созданию комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. К развитию спортивной базы отношение особое. "Эти ребята представляют и прославляют нашу область и страну на состязаниях международного уровня, поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы облегчить их жизнь в элементарных вещах", - сказал губернатор.

В беседе с директором Гомельского областного центра олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Дмитрием Кожемяко затрагивалась тема организации движения слепых и слабовидящих людей. Речь об обустройстве направляющих и предупреждающих зон на тротуарах. Специальную плитку предполагается уложить на подходах к зданию от ближайших остановок общественного транспорта.

Геннадий Соловей ознакомился с условиями, в которых занимаются спортсмены-паралимпийцы и горожане. Повсюду в спортивном комплексе на расстоянии вытянутой руки расположены мнемосхемы-ориентиры, которые читают тактильным способом. Действует и навигационная система "Крокi на гукi", которая через мобильное приложение озвучивает маршрут посетителя.

На тренировки сюда приходят в том числе школьники, студенты. Средняя посещаемость - 250 человек в день. К их услугам два бассейна, спортивный зал, настольный теннис, зал для тренировок по шоудауну, шахматно-шашечный клуб, комната криотерапии, массажный блок, несколько саун, взрослый и детский бассейны.

На отдельной дорожке тренируется большая надежда центра - 21-летний Александр Сидельник. У спортсмена из Мозырского района нет рук, но есть огромный потенциал и самоотдача. Руководство центра и тренеры сразу оценили возможности молодого человека, помогли Александру и его маме переехать в Гомель и определиться с жильем. Теперь помогают ему подготовиться к будущим соревнованиям.

В 2019/2020 учебном году в центре готовят спортсменов по 11 видам спорта. Для инвалидов по слуху, зрению и с нарушением функций опорно-двигательного аппарата - плавание и легкая атлетика. Спортсмены с нарушением слуха задействованы в вольной (греко-римской) борьбе, волейболе и шахматах. Несмотря на дисфункцию опорно-двигательного аппарата, гомельчане уверенно проявляют себя в пауэрлифтинге и шашках. Инвалиды по зрению занимают призовые места в соревнованиях по шоудауну, футболу, участвуют в лыжных гонках.

За прошлый учебный год подготовлены один мастер спорта международного класса и три мастера спорта. В состав национальных команд по культивируемым видам спорта вошли 34 члена и 9 стажеров.

Спортсмены центра в этом году не раз поднимались на пьедесталы международного уровня. Так, чемпионат мира по легкой атлетике в закрытом помещении среди глухих спортсменов в Таллине (Эстония) принес в копилку гомельчан пять медалей. Чемпионат Европы по легкой атлетике среди инвалидов по слуху в городе Бохум Ваттеншайд (Германия) добавил еще четыре медали. Пять медалей привезли из бразильского Сан-Паулу участники чемпионата мира по плаванию среди инвалидов по слуху.-0-