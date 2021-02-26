На Олимпиаде в Токио важно показать, что деньги на спорт в Беларуси тратятся недаром - тренер

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достойным выступлением на Олимпиаде в Токио важно показать всей стране, что средства, выделяемые для развития спорта высших достижений, тратятся недаром. Такое мнение высказал старший тренер национальной команды Беларуси по боксу Сергей Асанов по итогам Олимпийского собрания, которое завершилось в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Боксерам надо поддержать это стремление. У нас давно не было медалей с главных стартов четырехлетия. Мы надеемся, что Игры в Токио принесут долгожданную награду. Сейчас ведем тщательную подготовку к Олимпиаде, чтобы эти ожидания были небеспочвенны", - сказал наставник.

Говоря об изменившейся недавно системе отбора на Игры, специалист отметил: в связи с отменой мирового отборочного турнира она усложнилась, поэтому главная ставка будет сделана на континентальный квалификационный старт, который пройдет с 4 по 8 июня 2021 года.

"После отмены мировой квалификации, которая была запланирована на июнь 2021 года в Париже, задача по завоеванию олимпийских лицензий для белорусских боксеров значительно усложнилась. Так что делаем основную ставку на европейский отборочный турнир, где для попадания на Олимпиаду нужно будет выложиться по максимуму. Чтобы потом не надеяться на рейтинг, составленный Целевой группой Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению боксерских соревнований на Играх в Токио и не совсем корректно отражающий расстановку сил в мировом олимпийском боксе", - добавил он.

Ранее Целевая группа МОК по проведению боксерских соревнований на Играх в Токио отменила мировую квалификацию, запланированную на июнь 2021 года в Париже, отдав приоритет континентальным отборочным стартам.

Выделенные на мировой отбор 53 квоты (32 у мужчин и 21 у женщин) для не отобравшихся на Олимпийские игры на континентальных соревнованиях боксеров будут распределяться поровну между всеми континентами и весовыми категориями на основе рейтинга, составленного данной организацией.

Всего в Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с 2020-го на 2021 год и пройдет с 23 июля по 8 августа, будут участвовать 289 боксеров (189 мужчин и 100 женщин).-0-