На Олимпийсках играх мы настроены показать силу и характер белорусов - Колодинская

7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На предстоящих Олимпийских играх в Токио мы настроены показать силу и характер белорусов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась чемпионка Беларуси, двукратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по вольной борьбе, участница Олимпийский игр в 2021 году Ванесса Колодинская во время встречи с Могилевским областным представительством Национального олимпийского комитета.

"Время бежит - приближается скорый отъезд на Олимпиаду в Токио. Много работы было проделано. Сейчас я стараюсь совмещать спортивную жизнь с семьей и ребенком, стараюсь не бросаться только в одну крайность. Но все мои мысли заняты предстоящими соревнованиями, - отметила Ванесса Колодинская. - Представлять свою страну на таких соревнованиях - гордость для спортсменов. Конечно, рядом с нами будут более титулованные спортсменки в нашем виде спорта - это представительницы Японии, США, Китая. И мы хотим отвоевать свое место, чтобы о нашей стране и наших спортсменках знали как о лидерах. И у нас есть такие девочки, просто не хватает олимпийских медалей. На соревнованиях мы настроены показать силу и характер белорусов".

Еще одной участницей встречи стала чемпионка Европейских игр, призер чемпионатов мира и чемпион Европы по вольной борьбе Ирина Курочкина. Девушка отметила, что настрой на предстоящие соревнования позитивный. "Мы серьезно поработали за это время. Осталось немного времени, сейчас нужно грамотно его использовать. Важно, чтобы на Олимпийских играх все прошло гладко и без травм, - поделилась девушка. - Коронавирус серьезно повлиял на спортивную жизнь. Было меньше стартов, но чуть поборолись - турниры различные, провели чемпионат Европы. Мы проверили себя - осталось восстановиться и отправиться покорять новые высоты. Главный соперник для меня - это я сама. На Олимпийских играх я хочу показать свою борьбу, свой характер. Все спортсмены едут на олимпиаду за золотом. И я надеюсь, что у меня все получится".

Как отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, для спортсменов в нашей стране созданы все условия для качественной подготовки. "Спортсмены Могилевщины достойно показали себя. У меня нет сомнений, что у нас будет олимпийская награда. Вместе с тем есть небольшая тревога. Свое злое дело сделала коронавирусная инфекция. Но вместе с тем у наших спортсменов боевой настрой. Их сопровождают грамотные тренерские кадры", - отметил Валерий Малашко.

Спортсмены Могилевской области завоевали 15 лицензий на предстоящие Олимпийские игры в Токио. "До вчерашнего дня их было 14. Вчера подтвердилась еще одна лицензия в легкой атлетике - это прыжки в высоту. Спортсмены Могилевской области представят несколько видов спорта: стрельба из лука, легкая и тяжелая атлетика, плавание, дзюдо и вольная борьба, - рассказал начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков. - Конечно, хочется пожелать, чтобы все вернулись с медалями. Чтобы продемонстрировали тот уровень и результат, на который они рассчитывают и к которому шли долгое время. Я уверен, у Могилевской области и Беларуси в целом в этом году будут достойные олимпийцы".-0-