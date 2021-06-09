9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийские игры в Токио отобраны 8,5 тыс. атлетов. Такую цифру в своем аккаунте в Twitter привел официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Кристиан Клавье, сообщает БЕЛТА.

Согласно данному сообщению, в 17 олимпийских дисциплинах квалификация уже завершена. Далее по итогам отборочных стартов будет разыграно еще 4% от общего количества лицензий. Еще 20% пропусков на Олимпиаду найдут своих обладателей по рейтингу международных федераций по видам спорта.

Всего на Играх в Токио ожидается выступление порядка 10 тыс. спортсменов. Квалификационный период к главным стартам в столице Японии завершается 29 июня. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.-0-