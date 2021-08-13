На Олимпийских играх решают все крепкие нервы и стабильность - Алина Горносько



13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх решают все крепкие нервы и стабильность. Таким мнением с журналистами поделилась бронзовый призер токийских Игр по художественной гимнастике Алина Горносько во время встречи команды по художественной гимнастике в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.





"В целом эмоции переполняют. Большое спасибо всем за поддержку. Она чувствовалась, несмотря на то, что мы выступали почти при пустых трибунах. Но мы уже привыкли. Такой год был сложный. В целом выступать было достаточно спокойно", - рассказала Алина Горносько.







По ее словам, нельзя сказать, что медаль стала неожиданной. "Все равно за ней стоит много работы, травм, восстановлений. На Олимпийских играх решают все крепкие нервы и стабильность. И именно последний вид - лента, как говорит Ирина Лепарская (тренер национальной команды. - Прим. БЕЛТА), делает соревнования. Лента решала многое. Я допустила ошибку. Мне есть над чем работать. В целом я не знала результатов своих соперниц, просто выходила и делала то, что умею. И это мне помогло. Никакой лишней информации в голове. Просто выступление и уже потом я узнала ту самую оценку, которая мне помогла взять бронзу", - отметила гимнастка.







К слову, в Токио Алина отметила свое 20-летние. "Я не была в предвкушении дня рождения. Но потом это был шикарный подарок мне на день рождения", - добавила она.







Бронзовый призер токийских Игр по художественной гимнастике Алина Горносько сделала свой "Олимпийский выбор". Представительница одного из самых красивых видов спорта выбрала минскую СДЮШОР №4 БФСО "Динамо", в которой проходили ее первые тренировки. Туда отправятся Br10 тыс. от Президентского спортивного клуба. Ранее эту школу выбирала Любовь Черкашина в рамках проекта, проходившего во время Олимпиады 2012 года в Лондоне. Алина Горносько была стипендиаткой Президентского спортивного клуба в 2016 и 2017 годах.-0-