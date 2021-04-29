На Олимпийских играх в Токио выступят 27 спортсменов из Витебской области

29 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На XXXII летних Олимпийских играх в Токио выступят 27 спортсменов из Витебской области, которые будут соревноваться в 9 видах спорта, заявил на 31-й внеочередной сессии облсовета депутатов заместитель начальника управления спорта и туризма Витебского облисполкома Петр Немененок, передает корреспондент БЕЛТА.

Прошлогодние достижения спортсменов Витебской области в республиканских и международных соревнованиях позволили выйти региону на второе место. "Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2020 году спортсмены Витебской области выступали во всех республиканских соревнованиях и участвовали в международных стартах. Они смогли завоевать 10 медалей, что вывело область на второе место в Беларуси по количеству полученных спортивных наград международного уровня. Главное спортивное событие нынешнего года - предстоящие Игры в Токио, которые стартуют в июле. В летней Олимпиаде покажут себя 27 спортсменов Витебщины, участие которых заявлено в 9 видах спорта", - рассказал Петр Немененок.

Успехи спортсменов поднимают престиж не только Витебской области, но и всей страны. За высокие достижения 89 спортсменов области в 2021 году будут получать стипендии от облисполкома. Талантливые ребята занимаются 24 видами спорта, 21 из которых - олимпийские. Финансовое поощрение будут получать спортсмены из Витебска (49 человек), Орши (13), Новополоцка (12), Полоцка (6), по два из Браслава, Чашников и Сенно, а также по одному из Шумилино, Глубокого и Лепеля. На этот год из областного бюджета на выплату стипендий спортсменам будет выделено около Br250 тыс. В прошлом году областную стипендию получали 97 звезд спорта Витебщины.-0-