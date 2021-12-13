На олимпийском саммите выступили против политизации спорта

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники олимпийского саммита выступили против политизации спорта. МОК и другие спортивные организации должны соблюдать политический нейтралитет. Об этом говорится в заявлении (декларации), опубликованном на официальном сайте Международного олимпийского комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Олимпийский саммит прошел в режиме онлайн в швейцарской Лозанне под председательством президента МОК Томаса Баха. Участникам саммита на этой встрече рассказали об итогах подготовки к зимним Олимпийским играм в Пекине и о проведении тестовых соревнований. В декларации саммита также отмечено, что Игры в Пекине станут началом новой эры мирового спорта.

Участники саммита поприветствовали решение МОК дополнительно выделить $10 млн на борьбу с допингом. Также МОК выделит $2,5 млн на исследовательскую программу, чтобы полностью реализовать некоторые проекты, в числе которых генетическое секвенирование и тестирование пятен сухой крови. Кроме того, МОК предложил усилить следственные полномочия департамента расследований WADA.-0-