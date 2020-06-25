На открытом чемпионате Беларуси по теннису сегодня определятся полуфиналисты

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах минского Дворца тенниса сегодня определятся полуфиналисты открытого чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском одиночном разряде первая сеянная Александра Саснович в четвертьфинальном поединке встретится с Анной Кубаревой. На старте турнира Александра Саснович уверенно переиграла Екатерину Тихонко - 6:1, 6:0, а затем разгромила Веронику Приц в двух сетах с сухим счетом - 6:0, 6:0. Анна Кубарева сначала обыграла Екатерину Скачкову - 6:4, 6:2, а потом была сильнее Дарьи Хомутянской - 7:5, 6:0. В других четвертьфиналах второй номер посева россиянка Маргарита Гаспарян сыграет с Татьяной Сосновской, соперницей Эвелины Ласкевич будет Яна Колодынска, Юлия Готовко встретится с Кристиной Дмитрук.

У мужчин первый номер посева россиянин Аслан Карацев встретится с Александром Леоненко. Другие пары 1/4 финала: Даниил Остапенков - Александр Згировский, Алексей Хомич - Иван Лютаревич, Артем Черкасов - Александр Булицкий.

В полуфиналах состязаний смешанных пар Александра Саснович и Иван Лютаревич будут соперничать с Кристиной Дмитрук и Яном Рябцевичем, а Лидия Морозова и Андрей Василевский сыграют с Анной Сергель и Александром Леоненко.

Открытое белорусское первенство завершится 27 июня.-0-