На пути к финалу чемпионата Беларуси придется непросто - главный тренер ХК "Неман"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер "Немана" Сергей Пушков позитивно оценил уровень чемпионата Беларуси по хоккею и отметил, что на пути к финалу всем командам придется непросто. Об этом наставник гродненцев рассказал сегодня журналистам на презентации плей-офф турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Пушков оценил шансы своей команды выиграть Кубок Президента, в борьбе за который гродненцы являются одними из главных фаворитов: "Любой плей-офф - это интрига. Жду очень интересный финал, но на пути к нему всем командам придется непросто. Регулярный чемпионат это доказал: несмотря на то, что между тремя первыми командами в турнирной таблице и их преследователями есть достаточно ощутимый разрыв в набранных очках, все же было много побед с разницей в одну шайбу, много овертаймов. Радует, что уровень нашего чемпионата растет от сезона к сезону".

В четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Беларуси гродненский "Неман" встречается с ХК "Могилев". Остальные пары претендентов на Кубок Президента выглядят следующим образом: "Юность-Минск" - "Локомотив" (Орша), "Шахтер" (Солигорск) - "Металлург" (Жлобин), "Гомель" - "Динамо-Молодечно".

Матчи 1/4 финала Кубка Президента пройдут 27 и 28 февраля, а также 2 и 3 марта. В случае необходимости запланировано проведение дополнительных матчей 5, 7 и 9 марта. Преимущество своей площадки в этих противостояниях по итогам "гладкого" чемпионата будут иметь "Юность", "Неман", "Шахтер" и "Динамо-Молодечно". Это значит, что первые две игры, а при необходимости пятую и седьмую игры эти команды проведут на домашних аренах.-0-