На "Рождественской гонке - 2019" впервые пройдут соревнования для юниоров

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На биатлонной "Рождественской гонке - 2019", традиционно проходящей в немецком Гельзенкирхене, впервые пройдут соревнования для юниоров, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт состязаний.

Старт будет называться Talent Team Challenge и пройдет по формату обычной "Рождественской гонки" - смешанная эстафета с командами по два участника.

В Talent Team Challenge выступят четыре немецких дуэта и четыре пары из других стран. Что касается критериев отбора иностранных атлетов, то в гонке выступят лучшие биатлонист и биатлонистка по итогам юниорского чемпионата мира, которые выберут себе пару из своей сборной. Шанс выиграть старт будет и у лидеров общего зачета юниорского Кубка IBU. Они также выберут партнеров из числа соотечественников.-0-