На Рождественском турнире в каждом матче будем играть на победу - капитан сборной Словакии

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Рождественском турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси сборная Словакии в каждом матче будет играть на победу. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА капитан этой команды Йозеф Штумпел.

Словаки сегодня добились важной волевой победы над Швейцарией со счетом 10:4. "В начале встречи на малой площадке "Чижовка-Арены" немного не разобрались с тактикой соперника, но затем смогли во втором периоде перехватить инициативу. Несмотря на любительский статус, матч получился на хороших скоростях и богатым на голы. Приятно, что меня пригласили в ветеранскую команду Словакии. Здесь в Минске играл за "Динамо", поэтому могу многое своим партнерам рассказать и показать", - отметил Йозеф Штумпел.

Хоккеисты Словакии с победы над Швейцарией стартовали на Рождественском турнире Швейцарцы, которые в 13-й раз принимают участие в турнире и являются одними из старожилов соревнований, вели в ходе встречи 2:0.

Он подчеркнул, что на Рождественском турнире команда прежде всего хочет получить удовольствие от игры. "Рады победе над Швейцарией, завтра у нас день отдыха, посмотрим город. Затем важный матч в группе с Россией. На этом турнире мы в каждом матче будем играть на победу. После завершения профессиональной карьеры давно хотел приехать в Минск. Интересно посмотреть и "Чижовка-Арену", в динамовском клубе мы выступали на "Минск-Арене", а здесь другой комплекс, любопытно", - сказал капитан словаков.

Йозеф Штумпел за карьеру игрока провел 16 сезонов в НХЛ (более 900 матчей), а после успешно выступал в европейских командах. В сезоне 2010-2011 годов он был капитаном минского "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.-0-