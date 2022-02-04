На сборы национальной команды по хоккею вызваны 28 игроков

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учебно-тренировочный лагерь национальной сборной Беларуси, который стартует 7 февраля, вызваны 28 хоккеистов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Подавляющее большинство команды составили игроки 1999 года рождения и младше, хорошо показавшие себя во внутреннем чемпионате и за рубежом. Исключения составили лишь 25-летний вратарь московского "Динамо" Иван Кульбаков и 27-летний защитник "Витязя" Евгений Лисовец. Всего в составе три голкипера, 11 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Иван Кульбаков ("Динамо" (Москва), КХЛ), Никита Мытник ("Витебск"), Ростислав Зиновенко ("Юность");

Защитники: Павел Денисов ("Динамо-Минск"), Никита Сиротин (ЦСК ВВС, ВХЛ), Максим Никитин ("Витебск"), Михаил Ковалев, Павел Воронов, Егор Юзленко ("Гомель"), Евгений Лисовец ("Витязь", КХЛ), Артем Левшунов, Даниил Карпович (Беларусь U18), Владислав Барковский ("Юность"), Олег Пожиган ("Шахтер");

Нападающие: Даниил Собко ("Шахтер"), Василий Филяев ("Горняк-УГМК", ВХЛ), Вадим Мороз ("Химик"), Егор Буяльский ("Челмет", ВХЛ), Павел Ажгирей ("Неман"), Никита Пышкайло, Виталий Пинчук, Егор Игнатенко, Игорь Мартынов, Александр Суворов, ("Динамо-Минск"), Егор Чезганов ("Буран", ВХЛ), Александр Пальчик, Валентин Демченко ("Юность"), Сергей Кузнецов ("Металлург").

Ближайшую международную паузу национальная сборная проведет на родине, где сыграет два матча с магнитогорским "Металлургом". Игры пройдут 9 и 13 февраля на столичной "Олимпик-Арене" и начнутся в 11:00, вход на трибуны свободный.-0-