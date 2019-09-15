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15 сентября 2019, 12:51

На старт самой короткой дистанции Минского полумарафона вышли 25 тыс. бегунов

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Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стала белоруска Нина Савина
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон прошел в белорусской столице

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На старт Минского полумарафона на 5,5 км вышли 25 тыс. бегунов, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон проходит в белорусской столице (ОБНОВЛЯЕТСЯ)ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон проходит в белорусской столице (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Пятый Минский полумарафон собрал более 40 тыс. спортсменов 15 сентября на старте у Дворца спорта. Профессионалы и любители бега преодолеют дистанции 5,5 км, 10,5 км и 21,097 км.

В заключительном забеге принимают участие любители здорового образа жизни из Беларуси и зарубежных стран.

Ранее состоялись забеги на 21,1 км и 10,5 км. Победителями у мужчин на самой длинной дистанции стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин - белоруска Нина Савина.

Победителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стала белоруска Нина СавинаПобедителем Минского полумарафона на дистанции 21,1 км стала белоруска Нина Савина
У мужчин первым пересек финишную черту атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки (1 час 4 мин. 9 сек.), вторым стал украинец Николай Лукимчук, проиграв лидеру забега 22 сек.

В 2019 году Минский полумарафон проходит в пятый раз. Традиционно он является одним из самых масштабных спортивных событий в Беларуси. В прошлом году его участниками стали более 35 тыс. человек. Полумарафон повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Нынешний полумарафон собрал 40 тыс. участников из 59 стран мира. Призовой фонд соревнований составляет $60 тыс.

Традиционно в рамках полумарафона проводится детский благотворительный забег #ДетиДетям. Сегодня он пройдет в обновленном формате. Забег рассчитан на детей в возрасте 3-15 лет. Самые маленькие могут пробежать или пройти вместе с родителями. Дистанция, которую будут преодолевать юные участники, равна 500 м. На финише все получат "медали чемпиона".

Детский благотворительный забег проведут Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и мобильный оператор сотовой связи МТС при поддержке Белорусской федерации легкой атлетики. Собранные средства помогут в реализации благотворительного проекта "Семья каждому ребенку". ЮНИСЕФ работает на протяжении 25 лет в Минске и регионах, где реализует страновую программу с правительством Беларуси (2016-2020 годы) в таких приоритетных областях, как социальное развитие, здравоохранение и образование, играет координационную роль в работе с неправительственными организациями, поддерживает тесные связи с международным сообществом и дипломатическими представительствами. Приоритетные направления работы ЮНИСЕФ в Беларуси - семья и безопасная среда для всех детей, вовлечение и защита подростков, раннее вмешательство и инклюзия детей с инвалидностью, изучение положения детей и укрепление партнерства.-0-

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