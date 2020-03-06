На турнире серии "Большого шлема" в Екатеринбурге выступят 10 белорусских дзюдоистов

Марина Слуцкая. Фото из архива

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На престижном турнире по дзюдо серии "Большого шлема", который пройдет 13-15 марта в Екатеринбурге (Россия), выступят 10 белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА. На татами выйдут Дмитрий Шершань (весовая категория 66 кг), Дмитрий Миньков (66 кг), Вадим Шока (73 кг), Егор Воропаев (90 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Никита Свирид (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг). Из белорусских девушек за награды турнира поборются лидер национальной команды, победительница II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг) и Ульяна Миненкова (57 кг). Всего на этих состязаниях дзюдоисты разыграют 14 комплектов наград (семь у мужчин и семь у женщин). Перед белорусскими атлетами сейчас стоит цель - зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. На турнире серии "Большого шлема" в Париже, который прошел 8-9 февраля, белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала серебряную награду. Как отмечал корреспонденту БЕЛТА ранее наставник сборной Леонид Свирид, пока наибольшие шансы попасть на Игры-2020 у Дмитрия Шершаня, Никиты Свирида и Марины Слуцкой. Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой и олимпийской рейтинг-лист. Впоследствии их количество определяет попадание на Олимпийские игры. Борьба за лицензии на Игры-2020 заканчивается 31 мая.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!