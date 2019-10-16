На Всемирных военных играх в Китае выступят 14 белорусских боксеров

Дмитрий Асанов (Беларусь) и Петр Новак (Чехия). Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На VII Всемирных военных играх, которые пройдут 18-27 октября в Ухане (Китай), выступят 14 белорусских боксеров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

За награды международного форума сразятся Александр Бутрим (52 кг), Николай Шах (56 кг), Егор Курбанов (60 кг), Дмитрий Асанов (64 кг), Дмитрий Милюша (69 кг), Антон Стельмахов (75 кг), Глеб Синькевич (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).

Среди представительниц прекрасного пола на ринг выйдут Яна Бурим (51 кг), Юлия Апанасович (54 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Яршевич (60 кг), Алина Вебер (69 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).

Спортсмены Вооруженных Сил Беларуси участвуют во Всемирных военных играх с 1995 года.

В текущем году предполагается участие в соревнованиях более 9 тыс. спортсменов-военнослужащих из 110 стран мира. Всего в состав сборной Беларуси вошли 97 атлетов, которые выступят в 12 видах спорта (из 27): стрельбе из лука, боксе, фехтовании, дзюдо, современном пятиборье, пулевой стрельбе, прыжках в воду, легкой атлетике, триатлоне, борьбе, военном пятиборье, парашютном спорте.

Сборная Беларуси на VI Всемирных спортивных играх среди военнослужащих завоевала 13 наград (1 золотая, 6 серебряных и 6 бронзовых).-0-