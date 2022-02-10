На женский спринт пекинской Олимпиады заявлено 89 биатлонисток

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В стартовый протокол женской спринтерской гонки Олимпиады-2022 внесены фамилии 89 биатлонисток, сообщили корреспонденту БЕЛТА в тренерском штабе сборной Беларуси.

Дистанцию протяженностью 7,5 км с двумя огневыми рубежами откроет олимпийская чемпионка Пекина в смешанной эстафете норвежка Тириль Экхофф. Из квартета белорусских биатлонисток первой на лыжню уйдет чемпионка ОИ-2018 в эстафете Ирина Лещенко (Кривко), у которой 14-й стартовый номер. Анна Сола стартует 16-й, еще одна победительница эстафеты в Пхенчхане Динара Алимбекова получила 24-й стартовый номер, а Елена Кручинкина стартует 73-й. Женская спринтерская гонка начнется на трассе в Чжанцзякоу в полдень 11 февраля.

Позавчера первую медаль пекинских Игр олимпийской сборной Беларуси принес биатлонист Антон Смольский, который завоевал серебро в индивидуальной гонке на 20 км. Всего биатлонисты разыгрывают 11 комплектов олимпийских наград. До этого белорусская команда (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) заняла 6-е место в смешанной эстафете, а в женской индивидуальной гонке на 15 км Динара Алимбекова оказалась на 5-й строке итогового протокола.

Расписание оставшихся олимпийских гонок:

11 февраля - женский спринт,

12 февраля - мужской спринт,

13 февраля - мужская гонка преследования; женская гонка преследования,

15 февраля - мужская эстафета,

16 февраля - женская эстафета,

18 февраля - мужской масс-старт,

19 февраля - женский масс-старт.-0-