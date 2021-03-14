На женском чемпионате Беларуси по баскетболу стартует нокаут-раунд

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые поединки стартового раунда плей-офф состоятся сегодня на женском чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель регулярного сезона "Горизонт" в первом матче четвертьфинальной серии примет в Минске баскетболисток "Гомельских рысей", которые финишировали восьмыми. Действующие чемпионки страны баскетболистки "Цмокi-Мiнск" на своей площадке сыграют с гродненской "Викторией". Резервная команда чемпионок встретится со вторым составом "Горизонта". В Гродно местная "Олимпия" будет соперничать с брестской "Викторией". Ответные встречи серий до двух побед состоятся 18 марта.

Накануне прошли очередные встречи второго этапа соревнований мужских команд. В центральном субботнем поединке баскетболисты могилевского "Борисфена" в упорной борьбе переиграли на выезде "Гродно-93" со счетом 88:82. После этой осечки гродненцев на первое место поднялись "Цмокi-Мiнск", которые уверенно победили земляков из "Импульса-БГУИР" - 64:48. Витебский "Рубон" на своей площадке не оставил шансов гостям из "Гродно-93-ГрГУ" - 124:89.

Турнирное положение после 24 игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 46 очков, "Борисфен" - 45, "Гродно-93" - 45, "Импульс-БГУИР" - 39, "Рубон" - 37, "Гродно-93-ГрГУ" - 34.

Следующие встречи состоятся 15-17 марта.-0-